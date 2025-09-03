স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল
স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৫০০ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদ বা মুনাফায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ সংক্রান্ত অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এতে ১৬টি তফসিলি ব্যাংক ও ৪টি ফাইন্যান্স কোম্পানি যুক্ত হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আর ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এসএমই বিভাগের প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।
নতুন সার্কুলার অনুযায়ী, স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তারা এখন থেকে ২ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদি বা চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ নিতে পারবেন। পাশাপাশি, ৫২টি অংশীদার ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি ইক্যুইটি বিনিয়োগ কোম্পানি গঠনের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী ব্যবসা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব বাড়াতে স্টার্ট-আপ খাত ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। নতুন এই উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন প্রাপ্তি সহজ করবে এবং খাতটির টেকসই বিকাশে অবদান রাখবে।
