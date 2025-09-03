  2. অর্থনীতি

প্রতি মাসে ‘মিট দ্যা বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতি মাসে ‘মিট দ্যা বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর

কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সরাসরি শোনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়মিতভাবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করার উদ্যোগ নিয়েছে।

চলতি সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার ‘মিট দ্যা বিজনেস’ শিরোনামে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এনবিআর বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সমাধানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা সরাসরি এনবিআর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সামনে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারবেন।

এনবিআর জানায়, চলতি মাসে ‘মিট দ্যা বিজনেস’ বৈঠকটি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এনবিআর আরও জানায়, সভায় অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের একটি গুগল ফরম পূরণ করে পাঠাতে হবে।

এসএম/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।