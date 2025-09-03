মিডল্যান্ড ব্যাংকের নতুন দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য ট্রাস্ট ডিড

মিডল্যান্ড ব্যাংকের নতুন দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য ট্রাস্ট ডিড
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির ‘মিডল্যান্ড ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড’ ও ‘মিডল্যান্ড ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড’ নামে দুটি নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে ট্রাস্ট ডিড চুক্তি সই হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মিডল্যান্ড ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।
মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ জামান এবং সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানি সেক্রেটারি মো. মিজানুর রহমান চুক্তিতে সই করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এই ফান্ড দুটির ক্ষেত্রে মিডল্যান্ড ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সম্পদ ব্যবস্থাপক ও কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন বাংলাদেশ পিএলসি কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আহসান-উজ জামান বলেন, ‘এই মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও সুষম রিটার্ন প্রদান করবে। একটি দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ পেশাদার টিম দ্বারা এই মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো পরিচালিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের গভীরতা ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।’
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ‘মিডল্যান্ড ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড’ ও ‘মিডল্যান্ড ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড’ নামে দুটি নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের খসড়া ট্রাস্ট ডিড অনুমোদন করেছে। প্রতিটি ফান্ডের প্রাথমিক আকার ২৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক ১০ শতাংশ বা ২.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।
