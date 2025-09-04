বৃহস্পতিবার খুলছে উত্তরা ইপিজেড
টানা কয়েক দিনের অচলাবস্থার পর বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে উত্তরা ইপিজেডের সব কারখানা। তবে এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) কোম্পানি খুলবে শনিবার।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার বৃহত্তর স্বার্থে ৩ সেপ্টেম্বর উত্তরা ইপিজেডের সব কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকে। শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি-দাওয়া পূরণ, শ্রম অসন্তোষ নিরসন এবং সর্বোপরি ইপিজেডের স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম ও বিনিয়োগবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ৩ সেপ্টেম্বর উত্তরা ইপিজেডস্থ জোন অফিসের কনফারেন্স রুমে একটি জরুরি সভা হয়।
ওই সভায় এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লি. এর শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং মালিক প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিএনপি, এনসিপি, জামায়াতের প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় শ্রমিকদের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সবার সম্মতিক্রমে শ্রমিকদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি পূরণের বিষয়ে এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লি. এর মালিক পক্ষ সম্মত হয় এবং আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে কারখানা চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
পাশাপাশি ইপিজেডের উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ ফিরিয়ে আনা, বৈদেশিক বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে উত্তরা ইপিজেডের অন্যান্য সব কারখানা যথারীতি খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
এছাড়াও ৩ সেপ্টেম্বর নিহত শ্রমিক আহসান হাবীবের আইনানুগ অভিভাবককে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ টাকা এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লি. এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আহত সব শ্রমিকের চিকিৎসা ব্যয়ভার এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লি. বহন করবে মর্মে মালিক পক্ষ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।
