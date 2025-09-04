পোশাকশ্রমিকদের বেতন পরিশোধে ৮৮৬ কোটি টাকা ছাড় বাংলাদেশ ব্যাংকের

পোশাকশ্রমিকদের বেতন পরিশোধে ৮৮৬ কোটি টাকা ছাড় বাংলাদেশ ব্যাংকের
পোশাকশ্রমিকদের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর দুই মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ৮৮৬ কোটি টাকা ছাড় করেছে। এক্সিম ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে এ অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এমন সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
বিজিএমইএ জানায়, সম্প্রতি পাঁচটি সংকটাপন্ন ব্যাংক তীব্র তারল্য সংকট থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট পোশাক কারখানাগুলোকে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবসন (রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত আয়) হলেও অর্থ দিতে পারছিল না। ফলে কারখানাগুলো শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করতে পারছিল না। এতে করে শিল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।
এ অবস্থায় পোশাক রপ্তানিকারকদের আর্থিক কার্যক্রমে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের অনুরোধ নিয়ে ২৬ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ, সহ-সভাপতি শিহাবসহ সংগঠনের পরিচালকেরা। এর ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লেখিত ব্যাংকগুলো থেকে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাবদ অর্থ বুঝে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন।
একিউএফ/জেআইএম