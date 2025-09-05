রিহ্যাবের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করেছে রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস উপলক্ষে সংগঠনটি রাজধানীতে এক বিশেষ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর রিহ্যাব সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে রিহ্যাব সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান, সিনিয়র সহ সভাপতি লিয়াকত আলী ভূইয়া, রিহ্যাব প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রিহ্যাব পরিচালক মুহাম্মদ লাবিব বিল্লাহ্, রিহ্যাব পরিচালক এমদাদুল হক, মোবারক হোসেন, ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, উম্মে জাহান আরজুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ডেভেলপার কোম্পানির মালিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন রিহ্যাব পরিচারক ড. হারুন অর রশিদ। তিনি দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং আবাসন খাতের সুষ্ঠু উন্নতির জন্য দোয়া করেন।
