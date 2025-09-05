ডিমের ডজন ১৫০ ও পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৯০ টাকা ছাড়ালেই আমদানি

ডিমের ডজন ১৫০ ও পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৯০ টাকা ছাড়ালেই আমদানি
এক ডজন ডিমের দাম ১৫০ টাকা আর পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৯০ টাকা পেরোলে আমদানির অনুমতিসহ শুল্ক–কর ছাড় দেওয়ার সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ট্যারিফ কমিশন এই সুপারিশ বাণিজ্যসচিবকে দেয়।
পাশাপাশি কাঁচামরিচের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করারও সুপারিশ করেছে সরকারি এ সংস্থা। এছাড়া কাঁচামরিচ আমদানির সময় শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের পরিবর্তে প্রকৃত বিনিময়মূল্য শুল্কায়নের সুপারিশও করা হয়েছে।
অন্যদিকে বাজার এখন ডজনপ্রতি ডিমের দাম ১৪০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে রয়েছে। আর পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে। অন্যদিকে প্রায় একমাস ধরে কাঁচামরিচের দাম বাড়তি। বর্তমানে বাজারে ২২০ থেকে ২৬০ টাকার মধ্যে এক কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে।
ট্যারিফ কমিশন বলছে, স্থানীয়ভাবে ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ৪৪ লাখ ৪৮ হাজার ৭০০ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। আমদানি উন্মুক্ত করায় পেঁয়াজের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল হয়েছে।
অন্যদিকে সবজির বাজার স্থিতিশীল রাখতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে ট্যারিফ কমিশন। সংস্থাটি বলেছে, সবজির উৎপাদন মূল্য থেকে খুচরা মূল্য পর্যন্ত সরবরাহ শৃঙ্খল তদারকি জোরদার করতে হবে।
