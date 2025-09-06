বিও হিসাব কী, কীভাবে খুলতে হয়?

বিও হিসাব কী, কীভাবে খুলতে হয়?
দেশে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে চাইলে প্রথম যে বিষয়টি জানতে হয়, তা হলো— বিও হিসাব। এটি ছাড়া বাজারে কোনো শেয়ার কেনা-বেচা সম্ভব নয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন, ‘বিও হিসাব আসলে কী?’ কিংবা ‘এটি খুলতে কী করতে হয়?’
বিও শব্দটি এসেছে ইংরেজি ‘বেনিফিশিয়ারি ওনার্স’ থেকে। অর্থাৎ এটি এমন একটি হিসাব যার মাধ্যমে আপনি শেয়ারবাজারে নিজের নামে শেয়ার রাখতে ও লেনদেন করতে পারেন।
বিনিয়োগকারীর নামে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিডিবিএল) একটি হিসাব খোলা হয়। এটি অনেকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো। তবে এখানে টাকা নয়, শেয়ার রাখা হয়। শেয়ার কেনা-বেচার জন্য যেমন বিও হিসাব দরকার হয়, তেমনি প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) বা নতুন কোম্পানির শেয়ারে আবেদনের জন্যও বিও হিসাব দরকার হয়।
কীভাবে বিও হিসাব খুলবেন
বিও হিসাব খুলতে হলে আপনাকে একটি অনুমোদিত ব্রোকারেজ হাউজ বা মার্চেন্ট ব্যাংকে যেতে হবে। সেখানেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে- জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, একজন নমিনির তথ্য (ছবি ও পরিচয়পত্রসহ)।
বর্তমানে অনেক ব্রোকারেজ হাউজ অনলাইনেও বিও হিসাব খোলার সুবিধা দিচ্ছে। ঘরে বসেই ফরম পূরণ, কাগজপত্র আপলোড ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করে আপনি হিসাব খুলে ফেলতে পারেন।
ফি কত
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন চার্জ নিয়ে থাকে। সাধারণত এককালীন ফি ৪৫০ থেকে ৭০০ টাকা। বার্ষিক ফি ১৫০ টাকা। আগে বার্ষিক ফি ৪৫০ টাকা ছিল। তবে চলতি অর্থবছর থেকে সরকার বিও হিসাবের বার্ষিক ফি ১৫০ টাকা করেছে।
কিছু সতর্কতা
বিও হিসাব খোলার আগে ব্রোকারেজ হাউজটির আইনগত বৈধতা ও সুনাম যাচাই করা উচিত। অতিরিক্ত ফি দাবি করলে সতর্ক থাকা উচিত। নিজে না বুঝে কারও কথায় শেয়ার কেনা-বেচা করা উচিত নয়। বিও হিসাব হলো শেয়ারবাজারে পা রাখার প্রথম ধাপ। এটি খোলার প্রক্রিয়া খুবই সহজ, তবে বিনিয়োগ করার আগে বাজার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন জরুরি। সচেতনভাবে বিনিয়োগ করলে শেয়ারবাজার হতে পারে আপনার সঞ্চয়ের একটি লাভজনক মাধ্যম।
বর্তমানে কত বিও হিসাব আছে
সিডিবিএল’র তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের ১৬ লাখ ৪৭ হাজার ২১১টি বিও হিসাব রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ বিনিয়োগকারীদের নামে ১২ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৫টি, নারী বিনিয়োগকারীদের নামে ৩ লাখ ৯২ হাজার ২৯৪টি এবং কোম্পানির নামে ১৭ হাজার ৫৫২টি বিও হিসাব আছে।
শেয়ারবাজারে থাকা বিও হিসাবগুলোর মধ্যে একক নামে আছে ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৮৩টি এবং যৌথ নামে আছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার ২৭৬টি। এছাড়া স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের নামে ১৫ লাখ ৮৫ হাজার ৮৮৭টি বিও হিসাব আছে এবং প্রবাসী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নামে আছে ৪৩ হাজার ৭৭২টি।
এমএএস/এমআইএইচএস/এএসএম