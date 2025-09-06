  2. অর্থনীতি

বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে ফারইস্ট ফাইন্যান্স

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৪ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। ফলে মূল্যসূচকের বড় উত্থানের পাশাপাশি বড় অঙ্কে বেড়েছে বাজার মূলধন। এমন বাজারেও কিছু প্রতিষ্ঠান উল্টো পথে হেঁটেছে। দাম বাড়ার বদলে সপ্তাহজুড়েই এসব প্রতিষ্ঠানের দাম কমেছে। দাম কমার এ তালিকায় নেতৃত্ব দিয়েছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

বিনিয়োগকারীদের বড় অংশ কোম্পানিটির শেয়ার কিনতে আগ্রহী না হওয়ায় গত সপ্তাহজুড়েই দাম কমেছে। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম কমার শীর্ষ স্থানটিও দখল করেছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

গত সপ্তাহের লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম কমেছে ৪০ পয়সা বা ২০ শতাংশ। এতে এই পাঁচদিনে শেয়ারের দাম সম্মিলিতভাবে কমেছে ৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ৬০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ২ টাকা।

এমন দরপতন হওয়া কোম্পানিটি ২০১৬ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। সর্বশেষ ২০১৬ সালে বিনিয়োগকারীদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। তার আগের ২০১৫ সালে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় ফারইস্ট ফাইন্যান্স।

কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ১৬ কোটি ৪০ লাখ ৬৩ হাজার ৩৩০টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ৩৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৪৪ দশমিক ৬১ শতাংশই আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ১৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ আছে।

ফারইস্ট ফাইন্যান্সের পর গত সপ্তাহে দাম কমার তালিকায় ছিল প্রইম ফাইন্যান্স। কোম্পানিটির শেয়ার দাম কমেছে ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। শেয়ার দাম ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমার মাধ্যমে দাম কমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড।

এছাড়া দাম কামার তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে- জিএসপি ফাইন্যান্সের ১১ দশমিক ৪৩ শতাংশ, রিজেন্ট টেক্সটাইলের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ, এইচআর টেক্সটাইলের ১০ দশমিক ৮৬ শতাংশ, সাফকো স্পিনিংয়ের ৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ, আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের ৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং বিকন ফার্মার ৭ দশমিক ২১ শতাংশ দাম কমেছে।

