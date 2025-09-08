  2. অর্থনীতি

মিডল্যান্ড ব্যাংক ও মিলভিক বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক সই

প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি এবং মিলভিক বাংলাদেশ লিমিটেড (সুইডিশ হেলথটেক) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।মিলভিক বাংলাদেশ লিমিটেড ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও বিমা সেবা প্রদানকারী শীর্ষস্থানীয় একটি সুইডিশ হেলথটেক প্রতিষ্ঠান।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও সরবরাহ উন্নত করাই এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের লক্ষ্য। এ সহযোগিতা শুধুমাত্র নগর এলাকায় নয়, বরং গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলেও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বিস্তৃত করবে, যাতে স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী হয়।

৭ সেপ্টেম্বর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ জাভেদ তারেক খান এবং মিলভিক বাংলাদেশ লিমিটেডের কান্ট্রি ম্যানেজার মি. শিহাব উদ্দিন চৌধুরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আর্থিক সেবায় মিডল্যান্ড ব্যাংকের অভিজ্ঞতা ও মিলভিক বাংলাদেশের আধুনিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি একত্রে ব্যবহার করে টেলিমেডিসিন, স্বাস্থ্য মনিটরিং, মোবাইল হেলথ অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ডের মাধ্যমে দূরবর্তী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। নিম্ন আয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে আর্থিক সেবা ও স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা হবে।

সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির এজেন্ট ব্যাংকিং’র মাধ্যমে সাবস্ক্রিপশন সংগ্রহ, অ্যাপ-ইন-অ্যাপ সেবার জন্য এপিআই সংযোগ, মিডল্যান্ড কার্ডহোল্ডারদের জন্য বিশেষ ছাড়, এমডিবি পেরোল প্যাকেজের সঙ্গে মিলভিক সাবস্ক্রিপশন যুক্তকরণ এবং মিডল্যান্ড ব্যাংকের করপোরেট গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি থেকে উপস্থিত ছিলেন- মিডল্যান্ড ব্যাংক থেকে উপস্থিত ছিলেন মো. রাশেদ আকতার (প্রধান, খুচরা বিতরণ বিভাগ), ওমর শরীফ (প্রধান, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস), মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান (প্রধান, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট) এবং আশরাফুর রহমান (রিলেশনশিপ ম্যানেজার)।

অন্যদিকে মিলভিক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ইশাক (কান্ট্রি লিড, এমহেলথ), রিয়াজ মোস্তফা (কান্ট্রি লিড, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন) এবং রহাত ইকবাল (কান্ট্রি লিড, ফিল্ড সেলস)।

এনএইচআর/জিকেএস

