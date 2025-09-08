  2. অর্থনীতি

আবদুল হককে এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক পরিচালক আবদুল হককে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের ব্যানারে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন- সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ, এফবিসিসিআই’র সাবেক সহসভাপতি আবুল কাসেম হায়দার প্রমুখ।

আবদুল হক রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি।

অনুষ্ঠানে আবদুল হক বলেন, বাংলাদেশ আজ এক সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে। বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ ও আমাদের জাতীয় প্রেক্ষাপট মিলিয়ে আমরা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এমতাবস্থায়, গত এক বছরে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উপস্থিতি প্রায় অনুপস্থিত। অথচ দেশের সর্বোচ্চ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে এফবিসিসিআই এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সুযোগ পেলে এ সংগঠন বিশ্বমানের নেয়া চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, গত এক বছর প্রশাসক দিয়ে এফবিসিআইয়ে শুধুমাত্র রুটিন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সরকারের নীতিমালা প্রণয়ন কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় এফবিসিসিআই’র অনুপস্থিতি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে স্থবির করে ফেলেছে। এই স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে হলে দ্রুত সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে একটি নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদের হাতে এফবিসিসিআই’র নেতৃত্ব হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি।

আবদুল হক বলেন, দ্রুত এফবিসিসিআই নির্বাচন সম্পন্ন করে একটি নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদ গঠন করতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বে কার্যকর এফবিসিসিআই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে এই কঠিন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

