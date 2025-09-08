মোবাইল আর্থিক সেবার অপব্যবহার রোধে কর্মশালা
মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) মতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সেবাকে আরও সুরক্ষিত করতে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে এর ব্যবহার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে দুটি কর্মশালা হয়েছে।
সম্প্রতি ময়মনসিংহ ও বান্দরবান জেলা পুলিশ এবং এমএফএস প্রতিষ্ঠান বিকাশ কর্মশালাগুলোর আয়োজন করে বলে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
ময়মনসিংহ ও বান্দরবান জেলা পুলিশের পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে ‘মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অপব্যবহার তদন্ত ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালাগুলো হয়। এতে পুলিশের ১৩০ জন তদন্ত কর্মকর্তা অংশ নেন।
এ আয়োজনে ময়মনসিংহে জেলা পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম এবং বান্দরবানে জেলা পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার প্রধান অতিথি ছিলেন। বিকাশের পক্ষ থেকে উভয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ইভিপি (এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এ কে এম মনিরুল করিম।
অপরাধী চক্র সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের শনাক্ত করা ও আইনের আওতায় আনা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় কর্মশালাগুলোতে। এতে তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকের হারানো টাকা অনুসন্ধানের কৌশল, ডিজিটাল লেনদেন তদারকির মাধ্যমে অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উপায় ও তদন্তের প্রয়োজনে বিকাশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কীভাবে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যায়- এসব বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।
এ ছাড়া, কোনো অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালীন তৎক্ষণাৎ কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়েও কর্মশালাগুলোতে আলোকপাত করা হয়।
উল্লেখ, ডিজিটাল লেনদেনে প্রতিটি বিষয় তদারক ও ট্র্যাক করা যায়। ফলে পুলিশ, ডিবি, সিআইডি, পিবিআইসহ সব তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অনেক নির্ভুল, সহজ ও দ্রুত হয়। এ বিষয়ে বিকাশ ২০১৭ থেকে দেশের বিভিন্ন সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে এমন কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। বিভিন্ন জেলায় এ আয়োজনে এখন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ৪ হাজার ৫০০ তদন্ত কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন।
একিউএফ/জিকেএস