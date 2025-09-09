যুবাদের দক্ষতা উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশের নতুন উদ্যোগ

যুবাদের দক্ষতা উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশের নতুন উদ্যোগ
ইউসেপ বাংলাদেশ জেন্ডার ডাইভার্স কমিউনিটি এবং জুলাই ২০২৪ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুবাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি উদ্বোধন করেছে।
এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের মানসম্মত কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, যেন তারা কর্মসংস্থান, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মো. সাইদুর রহমান যান, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ইউসেপ বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন ড. ওবায়দুর রব।
অতিথিরা কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত কেয়ারগিভিং, জাপানি ভাষা এবং গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স পরিদর্শন করেন এবং ইউসেপ বাংলাদেশের উইমেন্স কর্নারের উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচি শুধু প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অংশগ্রহণকারীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করবে।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউসেপ বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক ৩০ জুন স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় জুলাই-আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ জন যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে। এ উদ্যোগ আগামী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।
এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, ইউসেপ বাংলাদেশের এই উদ্যোগ সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি মাইলফলক। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের শুধু কর্মসংস্থান নয়, বরং মর্যাদা, অন্তর্ভুক্তি এবং জাতীয় অগ্রগতিতে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।
বিশেষ অতিথি ও মোহাম্মদ আবু ইউছুফ বলেন, ইউসেপ বাংলাদেশের এই কর্মসূচি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে এবং দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখবে।
এমআরএম/জিকেএস