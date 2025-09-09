২৮০০ উদ্যোক্তাকে ১৮৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন

২৮০০ উদ্যোক্তাকে ১৮৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত দেশের জিডিপিতে প্রায় ৩০শতাংশ অবদান রাখছে এবং শিল্প কর্মসংস্থানের ৮৫ শতাংশ সৃষ্টি করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন নীতি সহায়তা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৮০০ উদ্যোক্তাকে ১৮৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থপতি ইনস্টিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে এসএমই ফাউন্ডেশন ও দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Buyer-Seller Summit 2025-এর সমাপনী অনুষ্ঠান এসব কথা বলেন শিল্প উপদেষ্টা।
শিল্প উপদেষ্টা আরও বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের এই আয়োজন ক্লাস্টারভিত্তিক তৃণমূল উদ্যোক্তাদের সরাসরি বাণিজ্যিক ক্রেতাদের সঙ্গে যুক্ত, নতুন বাজার তৈরি করা এবং মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক বিকাশে সহায়তা করবে।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের ডিভিশন ডিরেক্টর মি. জঁ পেম, সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট হোসনা ফেরদৌস সুমি, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মুশফিকুর রহমানসহ উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।
এবারের আয়োজনে লেদার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, তাঁত, হোম টেক্সটাইল, বাঁশ-বেত, কাঠ, মৃৎশিল্প ও জুয়েলারি সেক্টরের ১৭টি ক্লাস্টার এবং নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত ১২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪৬ জন উদ্যোক্তা তাঁদের সিগনেচার পণ্য প্রদর্শন করেছেন। এই সামিটে প্রায় ৫০টি চেইন বায়ার হাউজ অংশগ্রহণ করেছে। আলোচনা পর্বশেষে শিল্প উপদেষ্টা ও বিশ্ব ব্যাংকের ডিরেক্টর উদ্যোক্তাদের তৈরি করা পণ্যের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।
এনএইচ/এমএমকে/এমএস