ব্যবসায়ীদের জনগণের সেবায় ভূমিকা রাখতে হবে: চসিক মেয়র

ব্যবসায়ীদের জনগণের সেবায় ভূমিকা রাখতে হবে: চসিক মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, জনগণের সেবায় ভূমিকা রাখতে হবে ব্যবসায়ীদের। ব্যবসা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে দীর্ঘমেয়াদি শ্রম, ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। কেবল সাময়িক সাফল্য বা মন্দার কারণে ব্যবসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নগরীর মিমি সুপার মার্কেটের চার দশক পূর্তি উপলক্ষে শারদীয় উৎসব–২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত এসব কথা বলেন।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ব্যবসায়ী সমাজ সবসময়ই সমাজের প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতে চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে যখনই ব্যবসায়ী সমাজের কাছে গিয়েছি, তারা কখনো ফিরিয়ে দেননি। তাই এ সম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।
মেয়র আরও বলেন, আমাদের পরিবারের সঙ্গেও বহু বছর ধরে ব্যবসার সম্পর্ক রয়েছে। নিউ মার্কেটসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন মার্কেটে আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল। একসময় আমার পরিবারও ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। তাই আমি জানি, ব্যবসা কখনোই হাল ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নয়। এটি টিকে থাকে শ্রম, ত্যাগ ও ধৈর্যের মাধ্যমে।
চসিক মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ উদযাপন চার দশকের সাফল্যের প্রতীক। ভবিষ্যতেও এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। মিমি সুপার মার্কেটসহ চট্টগ্রামের অন্যান্য বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এতে চট্টগ্রামবাসীর চাহিদা পূরণ হবে এবং অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মিমি সুপার মার্কেটের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি একেএম আব্দুল হান্নান আকবর, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইসহাক, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফরহাদুল ইসলাম চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজল বনিক, সদস্য পিংকু পাল, মো. ফারুক হোসেন, নুরুল কবির, চসিক মেয়রের ক্রীড়া প্রতিনিধি আবদুল আহাদ রিপনসহ দোকান মালিক, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএএইচ/এমএমকে/এএসএম