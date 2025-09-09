অনলাইনে রিটার্ন জমায় করদাতাদের প্রশিক্ষণ দেবে এনবিআর

অনলাইনে রিটার্ন জমায় করদাতাদের প্রশিক্ষণ দেবে এনবিআর
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) করদাতাদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। আগ্রহীরা সংস্থার নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগ্রহীদের nbr.gov.bd/form/e-return-training/eng লিংকে প্রবেশ করে আবেদন জমা দিতে হবে। এ জন্য কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ও সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। আবেদন সম্পন্ন হলে পরে ইমেইলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।
এ বছর সব করদাতার জন্য অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি ১২ লাখ টিআইএনধারী আছেন। করযোগ্য আয় থাকলে তাদের রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
গত বছর নির্দিষ্ট এলাকার ব্যক্তি করদাতা, দেশের সব ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কয়েকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য অনলাইন রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সে সময় ১৭ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেন।
এনবিআর জানিয়েছে, অনলাইন রিটার্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে করদাতারা ঘরে বসেই রিটার্ন প্রস্তুত ও জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি কর পরিশোধ করা যাবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড কিংবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে রিটার্নের কপি, প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, আয়কর সনদ ও টিআইএন সহজেই ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার সুবিধাও থাকবে।
