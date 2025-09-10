শেয়ার কারসাজি
আইসিবির কর্মচারীদের বিষয়ে দুদকে তদন্ত প্রতিবেদন পাঠাবে বিএসইসি
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ফরচুন সুজ’র শেয়ার লেনদেনের কারসাজিতে জড়িত ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্মচারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন দুর্নীতি দমন কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭২তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম।
আবুল কালাম জানান, ফরচুন সুজের শেয়ার লেনদেনের কারসাজিতে সংশ্লিষ্টতা থাকায় আইসিবির জড়িত কর্মচারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদনটি দুর্নীতি দমন কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিএসইসি মুখপাত্র জানান, কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেনের কারসাজিতে জড়িত থাকায় মো. আবুল খায়ের ও তার সহযোগীদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদনটি দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠানো হবে। এছাড়া সরকারি কর্মচারী হিসেবে আবুল খায়ের’র বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বরাবর পত্র দেওয়া হবে।
তিনি জানান, কমিশন সভায় সাসটেইনেবল বন্ড তথা সোস্যাল বন্ড, অরেঞ্জ বন্ড, জেন্ডার বন্ড ও গ্রিন বন্ড ইস্যুর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ডেবিট সিকিউরিটিজ) রুল ২০২১-এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খসড়া সংশোধনী জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
ট্রাস্টি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড থেকে এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের মেয়াদ পূর্তিতে অবলুপ্তির জন্য নেওয়া সব পদক্ষেপ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়েছে কমিশন। ফান্ডের অর্থ ইউনিটহোল্ডারদের পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ট্রাস্টিকে অবহিত করা হবে।
এমএএস/এমএএইচ/এমএস