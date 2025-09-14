প্রতিবেশী ভারতের অনুরোধ আর ১২০০ টন ইলিশ
আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবারও ভারতে যাচ্ছে ইলিশ। এবার পরিমাণ ১২০০ মেট্রিক টন। সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, প্রতিবেশী হিসেবে এবং ভারতের বারবার অনুরোধে দুর্গাপূজায় ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছরই ইলিশ রপ্তানি করে বাংলাদেশ। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের ইলিশের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েকগুণ।
এর আগে, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার ৫২৫ টাকা।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদরে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় তিনি আরও বলেন, তবে এ বছর আগের তুলনায় কম এবং উচ্চ মূল্যে রপ্তানি করা হবে।
ফরিদা আখতার বলেন, আমরা বারবারই বলেছি, দেশের চাহিদাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের অনুরোধে কিছু ইলিশ পাঠাতে হচ্ছে। তবে এবারে চাহিদার তুলনায় অনেক কম এবং তুলনামূলক বেশি মূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
আরও পড়ুন:
তিনি আরও বলেন, এর আগেও একই কথা বলেছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যবশত প্রতিবেশী দেশ হিসেবে তাদের পাঠাতে হয়েছে। তবে চাহিদার চেয়ে কম পাঠানো হয়েছে। এবারে দামও বাড়িয়ে রাখা হয়েছে।
পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলার পর এমন সিদ্ধান্ত বলেও জানান তিনি।
গতবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রথমে ভারতে তিন হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে শেষ পর্যন্ত ২ হাজার ৪২০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল সরকার।
এবার ভারতে ইলিশ পাঠানো নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
এসএনআর/এমএস