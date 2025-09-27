ই-রিটার্নে আয়কর দেওয়ার আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

ই-রিটার্নে আয়কর দেওয়ার আহ্বান ঢাকা চেম্বারের
ই-রিটার্ন প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে আয়কর ও ভ্যাট দিতে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই মিলনায়তনে ‘ব্যক্তিগত আয়কর ও ই-রিটার্ন’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান তিনি।
কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, কর রাজস্বের মাধ্যমে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে প্রত্যেক নাগরিক ও ব্যবসায়ীর নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে কর জমা দেওয়া।
‘বাংলাদেশের জিডিপিতে আয়করের অবদান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কর দেওয়ার পরিধি বাড়াতে হবে। এ সময় তিনি কর দেওয়ার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ই-রিটার্ন ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।
কর্মশালায় আয়কর, ভ্যাট ও ই-রিটার্ন বিষয়ে তিনটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যথাক্রমে হাদি লুৎফুল অ্যান্ড কোং-এর সিইও লুৎফুল হাদি, এফসিএ; বিজ সলিউশনস লিমিটেড-এর মো. শফিকুল ইসলাম, এফসিএ এবং স্নেহাশীষ মোহাম্মদ অ্যান্ড কোং-এর পার্টনার স্নেহাশীষ বড়ুয়া, এফসিএ মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
কর্মশালায় ডিসিসিআইয়ের ৭০-এর অধিক সদস্য প্রতিনিধি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরী ও সহ-সভাপতি মো. সালিম সোলায়মান উপস্থিত ছিলেন।
