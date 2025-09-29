শিল্পসচিব
বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব
গত ৫৪ বছরেও দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি- এমন মন্তব্য করে টেকসই উন্নয়নের পথে এটিকে একটি বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন শিল্পসচিব ওবায়দুর রহমান। তিনি বলেন, বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘সিএমএসএমই খাতের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন চ্যালেঞ্জ: রপ্তানি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন’ শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম।
সেমিনারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্র্যান্ডিংয়ে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা। তাদের মতে, এসব সীমাবদ্ধতা ক্ষুদ্র শিল্পের পণ্য রপ্তানিতে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে।
বক্তারা বলেন, দেশের রপ্তানি এখনও প্রধানত পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানির বহুমুখীকরণ প্রয়োজন, যার জন্য কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (কেএমএসই)- এর বিকাশ অপরিহার্য। আর এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে শিল্পসচিব বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের জন্য দেশীয় বিভিন্ন পণ্যের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা জরুরি। সরকার এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান তিনি।
বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক অঙ্গনের সক্রিয় ভূমিকার ওপরও জোর দেন ওবায়দুর রহমান। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের আরও দায়িত্বশীল হয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে এগিয়ে আসা উচিত।
