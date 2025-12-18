সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’র নবগঠিত পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়ার সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, সচিব (লেজিসলেটিভ ডিভিশন), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; মো. সাইফুল্লাহ পান্না, সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়; মো. কামাল উদ্দিন, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; মোহাম্মদ রাশেদুল আমিন, যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং শেখ ফরিদ, যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
পর্ষদের আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবির আহাম্মদ, বিআরডি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, ব্যাংক রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ও কর্মকর্তারা। এ ছাড়া রেজল্যুশনের আওতাধীন পাঁচটি ব্যাংকের প্রশাসকরাও সভায় অংশ নেন।
সভায় রেজল্যুশনের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের অবহিত করা হয়। পাশাপাশি পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে সর্বসম্মতিক্রমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর আমানতকারীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে রেজল্যুশন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিতে হবে।
পরিচালনা পর্ষদ গভর্নরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে জানায়, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।
