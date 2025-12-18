  2. আইন-আদালত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৮ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট দিবস আজ

আজ ১৮ ডিসেম্বর, ‘বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস’। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চ আদালত। দিনটি সরকারি ছুটি থাকায় আদালতের প্রথম কার্যক্রম বসে ১৮ ডিসেম্বর। সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর পর ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

এরপর থেকে প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় সুপ্রিম কোর্ট দিবস পালিত হয়ে আসছে।

তারই ধারাবাহিকতায় আজ দিবস উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে বিকেল ৪টায় বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

এছাড়া আরও উপস্থিত থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, আমন্ত্রিত অতিথি, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ সংবিধানের অধীনে ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের যাত্রা শুরু হয়। এ দিনটিকে ‘বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস’ হিসেবে পালনের জন্য ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর ফুলকোর্ট সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়।

