শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অনুদান
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে অনুদানের অর্থ দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। কোম্পানির ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড (ডব্লিউপিপিএফ) থেকে এ অর্থ দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুদানের চেক গ্রহণ করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পিআর) তৌহিদুজ্জামান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘শিল্পের উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ একে অপরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ সবসময় শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।’
তিনি আরও বলেন, ‘শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল দেশের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অনুদান এই তহবিলকে আরও শক্তিশালী করছে।’
১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু করা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ও পানীয়, হাউজওয়্যার পণ্য, ইলেকট্রনিকস, হালকা প্রকৌশল, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে গ্রুপটিতে দেড় লাখের অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।
জেএইচ/জেআইএম