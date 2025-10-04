মামুনুর রশীদ
১৪ মাসে পোর্টফোলিও অর্ধেকে, আস্থা ফেরেনি বিনিয়োগকারীদের
গত ১৪ মাসে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন কমিশন ও নতুন নেতৃত্ব এলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরেনি। যারা ১৪ মাস আগে ১০০ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন, আজ তারা নিজেদের অর্থ মাত্র ৫০ টাকায় দেখতে পাচ্ছেন। এ যেন এমন সময়, যখন দেশ হাসে, বিনিয়োগকারী কাঁদে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) জাগোনিউজ২৪.কম আয়োজিত ‘পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে পুঁজিবাজারের বর্তমান সংকট ও বিনিয়োগকারীদের অধিকার রক্ষায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এসব কথা বলেন ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট মো. মামুনুর রশীদ।
সাবেক বিএসইসি চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের সময় চালু হওয়া বন্ড মার্কেট, এসএমই ও এটিভি প্রকল্পগুলো বর্তমানে পুনরায় চালু হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মো. মামুনুর রশীদ বলেন, সাবেক চেয়ারম্যানের দুর্নীতি মামলার কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও ক্ষুণ্ন হয়েছে।
বর্তমান পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের প্রধান মো. আল-আমিনের কার্যক্রম নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, গত ১৪ মাসে শুধু মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাড়া আর কোনো বড় অগ্রগতি দেখা যায়নি।
ইউনাইটেড এয়ারের শেয়ার দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ পাচ্ছেন না উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজরা পালিয়ে গেলেও তাদের সম্পদ উদ্ধার ও বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ এখনো নিশ্চিত হয়নি।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতাও তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। জানান, জিকিউ বলপেনের শেয়ারবাজারে অস্বাভাবিকভাবে ৫৯১ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার পরও কমিশনের নিস্তব্ধতা বিনিয়োগকারীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ডিএসইর রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ও তথ্য বিকৃতির সুযোগ তৈরির বিষয়টিরও সমালোচনা করে তিনি বলেন, রিপোর্টগুলো প্রতিদিন প্রকাশ করতে হবে, যেন বিনিয়োগকারীরা সময়মতো সঠিক তথ্য পান।
লভ্যাংশ নীতির বিষয়ে মো. মামুনুর রশীদ বলেন, কিছু কোম্পানি ভালো মুনাফা করেও বিনিয়োগকারীদের জন্য যথেষ্ট ডিভিডেন্ড দেয় না। ডিভিডেন্ড নীতিতে স্পষ্টতা ও বাধ্যবাধকতা জরুরি।
এসএমই ও বন্ড মার্কেটে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হলেও মূল বাজারে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসায় তার বিরোধিতা করেন তিনি।
এই ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট শেষে বলেন, পুঁজিবাজারে আস্থা ফেরাতে স্বচ্ছতা, সময়মতো তথ্য প্রকাশ, জবাবদিহিতা ও শক্তিশালী নজরদারি প্রয়োজন। বিএসইসি, ডিএসই এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে।
গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাগোনিউজ২৪.কম এর সম্পাদক কে. এম. জিয়াউল হক। সঞ্চালনা করেন ডেপুটি চিফ রিপোর্টার সাঈদ শিপন। অনুষ্ঠানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান পরিচালক শাকিল রিজভী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. আল-আমিন, ডিএসই পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন, প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজের এমডি মনিরুজ্জামান, হিসাববিদ মাহমুদ হোসেন (এফসিএ) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উপস্থিত ছিলেন জাগোনিউজ২৪.কম এর প্ল্যানিং এডিটর মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, ডেপুটি এডিটর ড. হারুন রশীদ, চিফ রিপোর্টার ইব্রাহিম হোসেন অভি, নিউজ এডিটর মাহবুব আলম রনি প্রমুখ।
