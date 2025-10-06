মিস্টার নুডল্স বাজারে নিয়ে এলো রামেন
দেশের শীর্ষ নুডল্স ব্র্যান্ড মিস্টার নুডল্স বাজারে নিয়ে এলো রামেন নুডল্স। দেশি ভোক্তাদের স্বল্প খরচে জনপ্রিয় এ খাবারের প্রকৃত স্বাদ দিতে এ উদ্যোগ। পাশাপাশি এ রামেন বিদেশিও রপ্তানি করবে প্রাণ গ্রুপের নুডল্স ব্র্যান্ড মিস্টার নুডল্স।
সোমবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর বাড্ডায় মিস্টার নুডল্স এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন এ পণ্যের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা।
তিনি বলেন, মিস্টার নুডল্স এখন দেশের বাজারে সবোর্চ্চ বিক্রিত পণ্য। রপ্তানির বাজারেও সবচেয়ে বড় নুডল্সের ব্র্যান্ড। সে অভিজ্ঞতা থেকে এখন বাজারে রামেন নিয়ে এসেছি।
দেশে-বিদেশে এ খাবার নিয়ে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ আছে। আমরা এ খাবারের প্রকৃত স্বাদ ভোক্তাদের সাশ্রয়ী দামে দিতে চাই।
রামেন ক্যাটাগরির নুডল্স এশিয়ান ফুড লাভারদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়। বর্তমানে দেশে রামেন নুডল্স বিদেশি ব্র্যান্ডের দখলে। তবে মিস্টার নুডল্স এর কারখানায় আন্তর্জাতিক মানের এই রামেন নুডল্স উৎপাদন হচ্ছে। ভোক্তাদের চাহিদা ও পছন্দের কথা বিবেচনায় চারটি ভ্যারিয়েন্টের রামেন বাজারে আনা হয়েছে। পণ্যগুলো হলো- রামেন চিজ, কার্বোনারা, হট চিকেন ও হট চিকেন টুএক্স স্পাইসি।
মিলবে সবচেয়ে সাশ্রয়ী দামে
দেশের বাজারে আমদানি করা রামেনের দাম প্রতি প্যাকেট ১৮০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। দেশি কিছু ব্র্যান্ড যে নুডল্স বানাচ্ছে তার দাম ৮৫ থেকে ৯০ টাকা। সেখানে প্রতিটি ৮৫ গ্রাম নুডল্সের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। যা বাজারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দামে সরবরাহ করছে মিস্টার নুডল্স।
অনুষ্ঠানে মিস্টার নুডল্সের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম মঈনুল ইসলাম মঈন বলেন, আমাদের লক্ষ্য সবসময় ভোক্তাদের আন্তর্জাতিক মানের পণ্য সাশ্রয়ী দামে পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে রামেন নুডল্স বাজার বিদেশি ব্র্যান্ডের দখলে এবং দামও অনেক বেশি। মিস্টার নুডল্স সেই পরিস্থিতি বদলে দিতে চায়। এখন দেশের মানুষ সহজলভ্য মূল্যে প্রিয় রামেনের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন। নতুন ধরনের নুডল্স ভোক্তাদের আরও বৈচিত্র্যময় স্বাদ উপহার দেবে।
তিনি বলেন, ডেইলি শপিং, বেস্ট বাই, স্বপ্নসহ বড় বড় সুপার স্টোর ও মুদি দোকানের পাশাপাশি ই-কমার্স সাইট অথবাডটকমসহ বিভিন্ন অনলাইন থেকেও মিস্টার নুডল্সের রামেন পাওয়া যাবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিস্টার নুডল্স এর জেনারেল ম্যানেজার তোষন পাল, হেড অব সেলস আব্দুল্লাহ আল মাসুম ও অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) আলিফ তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।
