কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার
বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার সমস্যা ও অচলাবস্থা নিরসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করতে কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)।
মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপ-সচিব বিভীষণ কান্তি দাশের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কর জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
টাস্কফোর্সের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. জামিলুর সারওয়ার, আর সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী।
এ ছাড়া টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন-
১. ড. সুলতান হাফিজ রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট;
২. ড. সৈয়দ মাহবুব আহসান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি;
৩. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;
৪. ড. সামিনা জাহির, নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ;
৫. মো. সেলিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন;
৬. ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি;
৭. ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিনিধি;
৮. ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর প্রতিনিধি
টাস্কফোর্সের দায়িত্ব হবে-
কর জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কর কাঠামো ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সহায়ক করনীতি প্রণয়নে প্রস্তাবনা দেওয়া।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে টাস্কফোর্সকে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উচ্চ পর্যায়ে তা পর্যালোচনা করবে।
