১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমলো ২৯ টাকা
ভোক্তাপর্যায়ে কমেছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। ১২ কেজির এলপিজির সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার ২৪১ টাকা।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) নতুন এ মূল্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আজ সন্ধ্যা থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।
এছাড়া অটোগ্যাসের প্রতি ইউনিটের দাম ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৩ টাকা কমিয়ে এক হাজার ২৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ওই মাসে প্রতি ইউনিট অটোগ্যাসের দাম ১৩ পয়সা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।
