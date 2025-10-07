  2. অর্থনীতি

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমলো ২৯ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
এলপিজির নতুন দাম আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে/ ফাইল ছবি

ভোক্তাপর্যায়ে কমেছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। ১২ কেজির এলপিজির সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার ২৪১ টাকা।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) নতুন এ মূল্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আজ সন্ধ্যা থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।

এছাড়া অটোগ্যাসের প্রতি ইউনিটের দাম ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৩ টাকা কমিয়ে এক হাজার ২৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ওই মাসে প্রতি ইউনিট অটোগ্যাসের দাম ১৩ পয়সা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।

