আল-আরাফাহ ব্যাংকের এমডিকে অপসারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনাপত্তি

আল-আরাফাহ ব্যাংকের এমডিকে অপসারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনাপত্তি
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফরমান আর চৌধুরীকে অপসারণে অনাপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সোমবার (২৭ অক্টোবর) ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আল–আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে এমডিকে অপসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক অনাপত্তি দিয়েছে।’
জানা গেছে, খেলাপি ঋণের তথ্য গোপন, নিয়োগ-পদোন্নতিতে অনিয়ম, সিএসআর তহবিলের অপব্যবহারসহ নানা অভিযোগে এমডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় ব্যাংকের বোর্ড। গত এপ্রিল থেকে ফরমান আর চৌধুরী বাধ্যতামূলক ছুটিতে ছিলেন।
তার সঙ্গে গত ১৩ এপ্রিল ব্যাংকের সিএফও মোহাম্মদ নাদিম, আইটি বিভাগের প্রধান আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং ট্রেজারি বিভাগের প্রধান মো. আব্দুল মবিনকেও ছুটিতে পাঠানো হয়। তবে অন্য তিনজন এখনও ছুটিতে আছেন।
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকটি গত বছরের ৫ আগস্টের পর যেসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে পুনর্গঠন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন এস আলম গ্রুপের এক ভাই আব্দুস সামাদ লাবু।
নতুন পরিচালনা পর্ষদ এমডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জানায়, খেলাপি ঋণের তথ্য গোপন, নিরাপত্তা সঞ্চিতি ছাড়া মুনাফা দেখানো, নিয়োগে অনিয়ম এবং বেতনের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণসহ নানা অনিয়মে তিনি জড়িত ছিলেন।
