‘লাগেজ চুরি’ ঠেকাতে কর্মীদের বডি ওর্ন ক্যামেরা দিলো বিমান
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রাফিক স্টাফদের জন্য বডি ওর্ন ক্যামেরা সরবরাহ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। যাত্রীদের ব্যাগেজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন ও প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলামের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানের ব্যাগেজ পরিবহন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ট্রাফিক স্টাফদের জন্য বডি ওর্ন ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে। এই বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবার আওতায় থাকা বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের ব্যাগেজ এয়ারক্রাফট হোল্ড থেকে শুরু করে ব্যাগেজ বেল্ট হয়ে যাত্রীর হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যাবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যেসব এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা প্রদান করছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বডি ওর্ন ক্যামেরা উদ্যোগ একটি অভিন্ন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ড নিশ্চিত করবে।
এতে আরও বলা হয়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাগেজ নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। এছাড়া অপারেশনাল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রীদের আস্থা ও সন্তুষ্টি আরও সুদৃঢ় হবে। কোনো ব্যাগেজ সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে দ্রুত যাচাই এবং যথাযথ সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিশ্বাস করে, এই উদ্যোগ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, পেশাদারত্ব এবং যাত্রীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সবসময় যাত্রীদের নিরাপত্তা, সেবা ও আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক ও কার্যকর সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
