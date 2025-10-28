বে-টার্মিনাল নির্মাণে ২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকায় পরামর্শক নিয়োগ

বে-টার্মিনাল নির্মাণে ২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকায় পরামর্শক নিয়োগ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বে-টার্মিনাল প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য ২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানিকে (আইআইএফসি) নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় বে-টার্মিনাল প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নিয়ে আসা হয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে।
জানা গেছে, এ নিয়োগের লক্ষ্যে একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ পদ্ধতিতে আইআইএফসির কাছে প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করলে তা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) থেকে সাড়া দেওয়ার মতো বিবেচিত হয়। প্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে পিইসির সুপারিশে আইআইএফসিকে ২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও পরিষেবার মান বাড়ানোর জন্য ৩০ বছরের জন্য একটি মাস্টার প্লান তৈরি করা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের যানজট নিরসনে নতুন বে-টার্মিনাল নির্মাণ ও বিশ্ববাজারে বাণিজ্য প্রসার বৃদ্ধি। প্রকল্পের মেয়াদ চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।
এমএএস/একিউএফ/এমএস