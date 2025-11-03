যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো আরও ৬১ হাজার টন গম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও প্রায় ৬১ হাজার মেট্রিক টন গম এসেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বিতীয় চালানের ৬০ হাজার ৮০২ টন গম নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী জিটুজি (সরকারের সঙ্গে সরকার)-এর অধীনে এ গম কেনা হয়েছে।
বাংলাদেশ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে। এই চুক্তির আওতায় মোট চার লাখ ৪০ হাজার টন গম আমদানি করা হবে। যার প্রথম চালান হিসেবে ৫৬ হাজার ৯৫৯ টন গম গত ২৫ অক্টোবর দেশে এসেছিল।
জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত তা খালাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।
এনএইচ/একিউএফ/জিকেএস