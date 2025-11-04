মিস্টার নুডলসের ভিডিও মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা পুরস্কৃত

মিস্টার নুডলসের ভিডিও মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা পুরস্কৃত
দেশের জনপ্রিয় নুডলস ব্র্যান্ড মিস্টার নুডলস এর ভিডিও মেকিং প্রতিযোগিতা ‘মিস্টার নুডলস নুডলিং ভ্লগ’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
এসময় মিস্টার নুডলস এর জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) তোষণ পাল, হেড অব সেলস আব্দুল্লাহ আল মাসুম, সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল কাফিসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রথম পুরস্কার হিসেবে আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জিতেছেন কুমিল্লার উম্মে হাবিবা। এছাড়া অন্যান্য বিজয়ীরা পেয়েছেন ভিশন টিভি, গিম্বল এবং বেস্ট বাই এর গিফট ভাউচার।
মিস্টার নুডলস এর ভিডিও মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা
এ বিষয়ে তোষণ পাল বলেন, প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিলো ভোক্তাদের সঙ্গে মিস্টার নুডলসের সংযোগ আরও মজবুত করা। আমরা ভোক্তাদের ব্যাপক সাড়া পেয়ে আনন্দিত এবং ভবিষ্যতে এটি আরও বড় পরিসরে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারীরা মিস্টার নুডলস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তৈরি করেছেন। যেমন রান্নার রেসিপি, ছোট নাটক, মজার গল্প, ফানি ভিডিও কিংবা ট্রাভেল ভ্লগ। সেখান থেকে সেরা কয়েকজনকে অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
