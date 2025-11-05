ঢাকা সাউথ ডেভেলপারস ফোরামের বর্ষপূর্তি ও সংবর্ধনা
রাজধানীর রিয়েল এস্টেট খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন ঢাকা সাউথ ডেভেলপারস ফোরাম (ডিএসডিএফ)- এর বর্ষপূর্তি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ জমকালো আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের প্রেসিডেন্ট জনাব ফখরুল ইসলাম ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মো. হারুন অর রশিদ।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফারস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলায় অংশ নেন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)- এর প্রেসিডেন্ট মো. ওয়াহিদুজ্জামান।
রিহ্যাব সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, রিয়েল এস্টেট খাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাহক আস্থা ও পেশাগত নৈতিকতা বজায় রেখে কাজ করলে এই খাত আরও শক্তিশালী হবে। ঢাকা সাউথ ডেভেলপারস ফোরামের মতো সংগঠনগুলো ডেভেলপারদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা প্রশংসনীয়।
এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিহ্যাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলী ভূঞা, রিহ্যাব ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স) ও ডিএসডিএফ চিফ অ্যাডভাইজার আব্দুর রাজ্জাক, মিরপুর রিয়েল এস্টেট ফোরামের প্রেসিডেন্ট মো. শহিদুল ইসলাম ও উত্তরা ডেভেলপারস ফোরামের প্রেসিডেন্ট মো. ইব্রাহীম সরকার, ডিএসডিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হামিদুর রহমান সোহাগ, জয়েন্ট সেক্রেটারি ফজলুর রহমান মামুন, ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুল হক ও ট্রেজারার জনাব কাজী মো. ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিহ্যাব পরিচালক ও ডিএসডিএফ- এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন দেওয়ান নাসিরুল হক।
সংগঠনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম বলেন, ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের ডেভেলপারদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও নৈতিক ব্যবসায়িক চর্চা প্রতিষ্ঠাই আমাদের মূল লক্ষ্য। একসঙ্গে কাজের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে আমরা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে চাই।
ডিএসডিএফ- এর সাধারণ সম্পাদক ও রিহ্যাব পরিচালক ড. হারুন অর রশিদ বলেন, রিয়েল এস্টেট খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। আমরা চাই, এই খাত আরও স্বচ্ছ, টেকসই ও গ্রাহকবান্ধব হোক। দীর্ঘদিন ড্যাপ সংশোধন ও রাজউক বিধিমালা-২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশ না হওয়ায় ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির মুখে পড়ছে। তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে যত দ্রুত সম্ভব গেজেট প্রকাশ করে রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখতে জোর অনুরোধ করেন।
অনুষ্ঠানে ডেভেলপার খাতের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও সহযোগীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
ইএআর/এএমএ