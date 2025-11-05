  2. অর্থনীতি

ঘাটতি থাকলে আমদানি হবে পেঁয়াজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ঢাকার বাজারে পেঁয়াজের দাম ১২০টাকায় উঠেছে। গত দুই দিনে প্রতি কেজিতে বেড়েছে ২০ থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত। এখন বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজিতে, যা তিনদিন আগেও ৮০ থেকে ৮৫ টাকা ছিল।

এ পরিস্থিতিতে কৃষি মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। এছাড়া আট হাজার এয়ার ফ্লো মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ভোক্তা অধিদপ্তর, ট্যারিফ কমিশনকে বিষয়টি নিয়ে বাজার ও মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। পেঁয়াজের আসলে ঘাটতি রয়েছে, না ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করছেন। বুধবারের মধ্যে এ তথ্য চাওয়া হয়েছে। এ তথ্য পাওয়ার ঘাটতি থাকলে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, কৃষি সচিব জানিয়েছেন ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে। সুতরাং ঘাটতি হবে না। তবে কয়েকটি সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছে, বুধবার তথ্য আসবে। সত্যিই যদি ঘাটতি থাকে, তবে আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ২৬-২৭ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লাখ টন। তবে উৎপাদন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে প্রতি বছর উৎপাদিত পেঁয়াজের ২৫ শতাংশের বেশি নষ্ট হয়। এ কারণে অন্তত ৬-৭ লাখ টন পেঁয়াজ প্রতি বছর আমদানি করতে হয়।

এদিকে, কৃষি মন্ত্রণালয় বলছে, এখন ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির জন্য আইপি (ইমপোর্ট পারমিট) আবেদন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ে জমা পড়েছে প্রায় তিন হাজার আবেদন।

