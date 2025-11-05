  2. অর্থনীতি

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরও একটি ড্রোন কারখানার অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ড্রোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে চুক্তি সই হয়েছে/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরও একটি ড্রোন উৎপাদন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)।

চীনা মালিকানাধীন কোম্পানি এরোসিন্থ লিমিটেড এ কারখানা স্থাপন করবে। এটি হবে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ড্রোন উৎপাদনের দ্বিতীয় কারখানা।

কোম্পানিটি এখানে সাড়ে তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এতে ৭০ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কারখানায় খেলনা ড্রোন, মাছ ধরার ড্রোন এবং হালকা পণ্য ডেলিভারির জন্য ড্রোন তৈরি করা হবে। কারখানাটি বছরে দেড় লাখ ইউনিট ড্রোন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও এরোসিন্থ লিমিটেডের প্রতিনিধি হু ড্যানড্যান লিজ চুক্তিতে সই করেন। এসময় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনের জন্য বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য এরোসিন্থ লিমিটেডকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নির্বিঘ্নে ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার জন্য বেপজার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (নিরাপত্তা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আরিফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজ এবং এরোসিন্থ লিমিটেডের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রথম ড্রোন উৎপাদন প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তারা কৃষিতে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, পণ্য বিতরণ, সিনেমাটোগ্রাফি এবং ম্যাপিংয়ের জন্য ড্রোন উৎপাদন করবে।

