ই-কমার্স রপ্তানির সীমা দ্বিগুণ, ওয়ালেটে অর্থ আনার সুবিধা

প্রকাশিত: ১২:২৩ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ই-কমার্স রপ্তানির ক্ষেত্রে ঘোষণাবিহীন রপ্তানির সীমা দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে ই-কমার্স উদ্যোক্তারা ১ হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পর্যন্ত ঘোষণাহীন রপ্তানি করতে পারবেন, যা আগে ছিল ৫০০ ডলার।

বুধবার (৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত দুটি পৃথক নির্দেশনা জারি করা হয়। নতুন এ নিয়ম ক্ষুদ্র ও অনলাইনভিত্তিক রপ্তানিকারকদের ডিজিটাল মাধ্যমে রপ্তানি লেনদেন উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি পরিবর্তন হলো- এখন থেকে ঘোষণাবিহীন রপ্তানির আয় অনুমোদিত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) মাধ্যমে দেশে আনা যাবে। অর্থাৎ রপ্তানিকারকরা সরাসরি তাদের ডিজিটাল ওয়ালেট বা অ্যাকাউন্টে রপ্তানি আয়ের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

এর আগে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি সেবা রপ্তানির অর্থই এমএফএস ও পিএসপি-র মাধ্যমে আনার অনুমতি ছিল। নতুন নির্দেশনার ফলে স্বল্পমূল্যের পণ্য রপ্তানির আয়ও এখন একইভাবে দেশে আনার সুযোগ তৈরি হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত সব লেনদেন বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় সম্পন্ন করতে হবে।

খাত সংশ্লিষ্টরা এই সিদ্ধান্তকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ই-কমার্স রপ্তানিকারকদের জন্য যুগান্তকারী বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে, এতে রপ্তানি প্রক্রিয়া হবে আরও আধুনিক ও স্বচ্ছ, ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনা সহজ হবে এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে বৈদেশিক আয় প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণ বাড়বে।

