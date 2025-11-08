ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে টিভি কিনে গাড়ি জিতলেন কুমিল্লার মিঠুন

ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে টিভি কিনে গাড়ি জিতলেন কুমিল্লার মিঠুন
দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স রিটেইল চেইন শপ ভিশন এম্পোরিয়ামের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেইন ‘ড্রিম হোম অফার সিজন ২’তে টিভি কিনে গাড়ি জিতেছেন কুমিল্লার দেবিদ্বারের বাসিন্দা মিঠুন সুত্রধর। সম্প্রতি কুমিল্লার দেবিদ্বারের ভিশন এম্পোরিয়ামের শোরুম প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীর হাতে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়।
গাড়ির চাবি হাতে পেয়ে মিঠুন সুত্রধর বলেন, আমি কখনো ভাবিনি টিভি কিনে গাড়ি জেতা সম্ভব! এই পুরস্কার আমার পরিবারের আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে টিভি কিনেছিলাম মান ও দামের বিবেচনায়, কিন্তু এর সঙ্গে এমন একটি স্বপ্নের পুরস্কার পাবো এটা কল্পনাও করিনি। ভিশন এম্পোরিয়াম শুধু মানসম্মত পণ্যই দিচ্ছে না, গ্রাহকদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও আস্থার প্রতিদানও দিচ্ছে। এজন্য আমি ভিশন পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।
অনুষ্ঠানে ভিশন এম্পোরিয়ামের চিফ অপারেটিং অফিসার কে এম শামসুজ্জামান বলেন, আমরা সবসময়ই আমাদের গ্রাহকদের স্বপ্নপূরণের অংশীদার হতে চাই। ‘ড্রিম হোম অফার সিজন ২’ তারই ধারাবাহিক উদ্যোগ, যেখানে গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস আমাদের সবচেয়ে বড় গ্রাপ্তি।
অনুষ্ঠানে ভিশন এম্পোরিয়ামের হেড অব মার্কেটিং শফিক শাহিন, হেড অব সেলস রাসেল আহমেদ ও হেড অব অপারেশন ফরহাদ-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন।
সারাদেশের ৪০০টির বেশি ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে মাত্র ৫,০০০ টাকার পণ্য কিনে এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারছেন ক্রেতারা। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২টি গাড়ি, ২টি ফ্ল্যাট ছাড়াও ফ্রিজ, এসিসহ বিজয়ীদের মোট ৫৫৯টি পুরস্কার দেওয়া হবে।
২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘ড্রিম হোম অফার সিজন ২’ ক্যাম্পেইনটি চলবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি সপ্তাহে ঘোষণা করা হচ্ছে বিজয়ীদের নাম ও তুলে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার।
