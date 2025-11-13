অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ উৎরাতে সক্ষম হয়েছে সরকার
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনীতিকে গভীর গহ্বর থেকে উদ্ধার করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। গত ১৫ মাসে সেই চ্যালেঞ্জ উৎরাতে সক্ষম হয়েছে সরকার।
তিনি বলেন, রপ্তানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রিজার্ভসহ অর্থনীতির সব সূচকে দেশ ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। লুট হওয়া ব্যাংকিং খাতও এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে। খাতটিকে আরও শক্তিশালী করতে চলছে নানামুখী উদ্যোগ।
বৃহস্পতিবর (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্ঠা।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, অভ্যুত্থানের পর বিশ্বজুড়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমলেও বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রথম বছরে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৯ দশমিক ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এটি বৈশ্বিক প্রবণতার বিপরীতে এক অনন্য অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহে ডেনমার্কভিত্তিক মায়ার্স্ক গ্রুপের মালিকানাধীন এপিএম টার্মিনালস বিভি’র সঙ্গে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্পে ৩০ বছরের কনসেশন চুক্তি সই হতে যাচ্ছে। এ চুক্তির আওতায় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানটি ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে, যা বাংলাদেশে ইউরোপের সর্বোচ্চ একক বিনিয়োগ। লালদিয়া হবে দেশের প্রথম বিশ্বমানের ‘গ্রিন পোর্ট’।
