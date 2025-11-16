  2. অর্থনীতি

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষায় স্কপের মশাল মিছিল, হরতাল-অবরোধের হুঁশিয়ারি

প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মশাল মিছিল/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। মিছিল শেষে আগামী ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামে শ্রমিক কনভেনশনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর হালিশহরের নয়াবাজার থেকে বড়পোল পর্যন্ত এলাকায় এ মশাল মিছিলে হাজারো শ্রমিক অংশ নেন।

মিছিলের আগে সমাবেশে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, জনগণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আমলে না নিয়ে এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডের (দুবাইভিত্তিক বন্দর পরিচালনাকারী সংস্থা) হাতে তুলে দেওয়ার আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালসকে ৩০ বছরের জন্য লালদিয়ার চর ইজারা দিচ্ছে টার্মিনাল করার জন্য। কী শর্তে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আমাদের কৌশলগত সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেটা সরকার জনগণকে জানাচ্ছে না। অথচ লালদিয়ার চরে টার্মিনাল করা হলে কর্ণফুলী নদীর মোহনা সরু হয়ে যাবে, নদীর নাব্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তপন দত্ত আরও বলেন, জনগণকে অন্ধকারে রেখে কোনো গোপন চুক্তি আমরা মেনে নিতে পারি না। প্রধান উপদেষ্টাকে বলবো, আপনি আমাদের আর লাল-নীল স্বপ্ন দেখাবেন না। বন্দর নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। এনসিটি-লালদিয়ার চর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন, না হলে হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে দেশ অচল করে দেওয়া হবে।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে ও স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক রিজওয়ানুর রহমান খানের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এসকে খোদা তোতন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, বিএমএসএফ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবসার প্রমুখ।

