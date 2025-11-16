মিডল্যান্ড ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের নতুন সিইও সামির উদ্দিন
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির মালিকানাধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মিডল্যান্ড ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (এমডিবিএএমসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগদান করেছেন মোহাম্মদ সামির উদ্দিন, সিএফএ।
বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং খাতে ১৪ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সামির উদ্দিন সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও বাস্তব দক্ষতা অর্জন করেছেন। এমবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডে সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সফল নেতৃত্ব দেন। এর আগে তিনি শাহজালাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের সিইও ছিলেন। এছাড়া তিনি ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডে ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
মোহাম্মদ সামির উদ্দিন তার ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেডে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার হিসেবে, যেখানে পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে উন্নীত হন। এছাড়া তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার হিসেবে কাজ করেন। সামির উদ্দিন ২০১১ সালে এইচএসি সিকিউরিটিজ লিমিটেডে ট্রেইনি অফিসার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন।
আরও পড়ুন
নির্বাচনের আগে ‘সিআইবি ক্লিয়ারেন্স’ নিতে দৌড়ঝাঁপ
চালু হলো বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড
তিনি সিএফএ চার্টার হোল্ডার এবং সিএফএ সোসাইটি বাংলাদেশের সক্রিয় সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।
নিয়োগ নিয়ে মতামত জানাতে গিয়ে এমডিবিএএমসির চেয়ারম্যান এবং মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ জামান বলেন, আমরা সামির উদ্দিনকে আমাদের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে স্বাগত জানাই। মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনায় তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং নিয়মকানুন মানার সক্ষমতা আমাদের কোম্পানির ডিসেম্বর ২০২৫-এ চালু হতে যাওয়া দুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সঠিকভাবে ও সফলভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও করপোরেট অ্যাডভাইজরি সেবায় তার সাফল্য আমাদের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সেবার বিস্তার ও মান উন্নয়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হবে।
কেএসআর/এমএস