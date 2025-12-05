  2. রাজনীতি

সোনার বাংলাদেশ দেখা শেষ, এবার ইসলামের বাংলাদেশ চাই: মামুনুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সোনার বাংলাদেশ দেখা শেষ, এবার ইসলামের বাংলাদেশ চাই: মামুনুল হক
চট্টগ্রামে আট দলের মহাসমাবেশে বক্তব্য দেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক

আগামীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বিজয়ের মাধ্যমে কোরআনের শাসন শুরু হবে বলে মন্তব্য করেছেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক।

তিনি বলেন, সোনার বাংলাদেশ দেখা শেষ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখা শেষ- এবার আল কোরআনের বাংলাদেশ দেখতে চাই, ইসলামের বাংলাদেশ দেখতে চাই।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী ময়দানে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে আট দলের মহাসমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

আরও পড়ুন
নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র চলছে: ফয়জুল করীম 
ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না: এ টি এম আজহার 

মাওলানা মামুনুল হক বলেন, আমরা বাংলাদেশে আমাদের অধিকার চাই, মালিকানা কায়েম করতে চাই। গরিব মেহনতি মানুষকে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। ইসলামে যে বৈষম্যহীনের কথা বলা হয়েছে, পুঁজিবাদর অর্থব্যবস্থা কবর দিয়ে কোরআনের অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবতায়ন করতে হবে।

আগামীতে ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে চাই মন্তব্য করে তিনি বলেন, ইসলামি হুকুমত হলে কোনো অন্যায়, বৈষম্য থাকবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না- তা হবে না। দেশের একটা টাকাও বিদেশে পাচার হবে না।

এসময় আগামী গণভোটে ‌‌‘হ্যাঁ’ ভোট জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এমআরএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।