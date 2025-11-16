  2. অর্থনীতি

পাঁচ ব্যাংক একীভূত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না: গভর্নর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর/ফাইল ছবি

আর্থিকভাবে দুর্বল পাঁচটি শরিয়াভিত্তিক ব্যাংককে একীভূত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামিক ফাইন্যান্স সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গভর্নর বলেন, ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে এই উদ্যোগ দেশের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে স্বচ্ছতা সবচেয়ে জরুরি। বিনিয়োগকারী, আমানতকারী ও কর্মকর্তা- সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

গত ৫ নভেম্বর আর্থিক অনিয়ম ও দুর্বলতার কারণে পাঁচটি শরিয়াভিত্তিক ব্যাংককে ‘অকার্যকর’ ঘোষণা করে সেগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলো হলো- এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক।

এরপর ৯ নভেম্বর গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ অনলাইন বোর্ড সভায় এই পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করে পরিচালনার জন্য নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শরিয়াভিত্তিক ব্যাংক ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’-কে প্রাথমিক লাইসেন্স অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক।

