বেঙ্গল ইনস্টিটিউটকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক

বেঙ্গল ইনস্টিটিউটকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক
মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবার স্থপতি মুজহারুল ইসলামের জীবন ও কর্মের ওপর প্রণীত একটি সমন্বিত প্রকাশনার জন্য বেঙ্গল ইনস্টিটিউটকে ১০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং ফান্ড থেকে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয় এবং বাকি ৫ লাখ টাকা দেন মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবারের সদস্যরা।
মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ-জামান বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড সেটেলমেন্টস-এর গবেষণা ও নকশা পরিচালক মিস নুসরাত সুমাইয়ার হাতে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানটি ১৪ ডিসেম্বর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ‘‘Muzharul Islam: An Architect of Tomorrow” শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা স্থপতি মুজহারুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘‘Architect Muzharul Islam Centenary Project’’ এর অংশ। এই প্রকল্পের আওতায় একটি স্মরণানুষ্ঠান, বক্তৃতা সিরিজ, প্রামাণ্য ভিডিও এবং একটি সমন্বিত প্রকাশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ২০২৬ সালের শুরুর দিকে প্রকাশিত হবে। এই মহৎ উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানিয়ে মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবার বেঙ্গল ইনস্টিটিউটকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের পাবলিক রিলেশনস ডিভিশনের প্রধান মো. রাশাদুল আনোয়ার এবং ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান সৈয়দ সাকিবুজ্জামান, প্রমুখ।
এমআরএম/এএসএম