সোনা ও রুপার স্মারক মুদ্রার দাম বাড়লো

সোনা ও রুপার স্মারক মুদ্রার দাম বাড়লো
দেশের বাজারে সোনার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর প্রেক্ষাপটে সোনা ও রুপার স্মারক মুদ্রার দাম সমন্বয় করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে প্রতিটি সোনার স্মারক মুদ্রার দাম ১৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগে ছিল ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারে সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) থেকেই নতুন দাম কার্যকর।
নতুন দাম অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট সোনার তৈরি ১০ গ্রাম ওজনের স্মারক মুদ্রা (বাক্সসহ) এখন বিক্রি হবে ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকায়।
এদিকে, বাজারে প্রচলিত ১১ ধরনের স্মারক রৌপ্যমুদ্রার (ফাইন সিলভার) দামও বাড়ানো হয়েছে। ২০ গ্রাম থেকে ৩১.৪৭ গ্রাম ওজনের এসব রৌপ্যমুদ্রার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ হাজার টাকা, যা এতদিন ছিল ৮ হাজার ৫০০ টাকা।
