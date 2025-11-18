তুরস্ক থেকে আনসারের জন্য কেনা হচ্ছে ১৭০৫০টি ১২ বোর শটগান
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ১৭ হাজার ৫০ পিস ১২ বোর শটগান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতিটি শটগানের দাম ধরা হচ্ছে ১৪৬ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ হাজার ৮৯৩ টাকা।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৭ হাজার ৫০ পিস ১২ বোর শটগান কেনা হবে। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৫ কোটি ৬২ লাখ ২৭ হাজার ৬৯৬ টাকা। ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই শটগান কেনা হতে পারে।
জানা গেছে, গত ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ১৭ হাজার ৫০ পিস ১২ বোর শটগান সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে কেনার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।
শটগান কেনার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দর প্রস্তাব আহ্বান করা হলে ৪টি প্রতিষ্ঠান দর প্রস্তাব দাখিল করে। প্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দর কষাকষির মাধ্যমে সুপারিশ করা সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান তুরস্ক’র বে গ্যালাতাল (Bay Galatal) -এর নিকট থেকে ৩৫ কোটি ৬২ লাখ ২৭ হাজার ৬৯৬ টাকায় ১৭ হাজার ৫০ পিস ১২ বোর শটগান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতে এই শটগান কেনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব উপস্থান করা হয়। এতে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি বিষয়টি অবহিত হয় এবং প্রস্তাবক মন্ত্রণালয় সব বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি পিস শটগানের মূল্য ধরা হয়েছে ১৪৬ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২০ হাজার ৮৯৩ টাকা।
এমএএস/এসএনআর/জেআইএম