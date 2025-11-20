তিন রাজস্ব আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ
মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২; কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং আয়কর আইন, ২০২৩–এর অফিসিয়াল ও ‘অথেনটিক ইংলিশ টেক্সট বা ইংরেজি সংস্করণ’ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
দীর্ঘদিন ধরে দেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী সংগঠন, বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দাবি ছিল এই তিনটি রাজস্ব আইনের স্বীকৃত ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এনবিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের কর আইন বুঝতে ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে আইনগুলোর ইংরেজি সংস্করণ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে আসছিলেন। ২০২৩ সালে আয়কর অর্ডিন্যান্সের ১৯৮৪ ও কাস্টমস আইন ১৯৬৯ বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের পর থেকেই এ বিষয়ে চাহিদা বাড়ে।
এনবিআরের আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজি সংস্করণ তৈরির কাজ করে তা বিশেষ কমিটির মাধ্যমে একাধিকবার পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে আইনগুলো লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং শেষে বিজি প্রেসে পাঠানো হলে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।
গেজেট অনুসারে প্রকাশিত আইনগুলো হলো—
আয়কর আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৬ অক্টোবর, মূসক আইন ২০১২ ও কাস্টমস আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৩ নভেম্বর। আর মূসক বিধি ২০১৬ এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে ১০ নভেম্বর তারিখে।
এনবিআর জানায়, গেজেট প্রকাশের ফলে রাজস্ববিষয়ক আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন, যা করদাতাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি আইনের প্রয়োগে অস্পষ্টতা দূর হয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
এসএম/বিএ/এএসএম