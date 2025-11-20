সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে

সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে
দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সব ধরনের সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। একদিনে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমেছে ৩২ পয়েন্ট। এদিন লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দরপতন হয়েছে।
বুধবারের (১৯ নভেম্বর) তুলনায় বৃহস্পতিবার বাজারে মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে তিন হাজার ৬০৩ কোটি টাকা। তবে এদিন লেনদেন বেড়ে ৪৪৫ কোটি টাকার চলে এসেছে।
লেনদেনের শুরুতে আজ সূচক উত্থান হয়েছিল। লেনদেন শুরুর প্রথম ৫৭ মিনিটে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৩৯ পয়েন্ট উত্থান হয়। বেলা বাড়ার পর উত্থান কমে পতনে ফিরে। লেনদেন শুরুর দুই ঘণ্টা ৪৭ মিনিটে সূচক ডিএসইএক্স আট পয়েন্ট পতন হয়। পরে সূচকের পতন গতি আরও বাড়ে। এদিনের লেনদেন শেষে সূচক ডিএসইএক্সের পতন হয় ৩২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। সূচকটি কমে দিনশেষে দাঁড়ায় চার হাজার ৮৬৯ দশমিক শূন্য এক পয়েন্টে।
ডিএসইএস সূচক ১১ দশমিক ১৩ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১৮ দশমিক ২৭ পয়েন্টে। এছাড়া ডিএস৩০ সূচক ১৫ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৮৭৭ দশমিক ৭৭ পয়েন্টে।
আজ লেনদেন হয়েছে ৪৪৫ কোটি ৪২ লাখ টাকার শেয়ার। আগের কর্মদিবস বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার শেয়ার। আজ ডিএসইতে মূলধন দাঁড়িয়েছে ছয় লাখ ৮১ হাজার ৭৯৪ কোটি আট লাখ টাকা। বুধবার মূলধন ছিল ছয় লাখ ৮৫ হাজার ৩৮৭ কোটি ৪২ লাখ টাকা।
আজ লেনদেন হওয়া ৩৭১টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দর বেড়েছে ১০৪টির, কমেছে ২৩৮টির এবং শেয়ার দর অপরিবর্তিত রয়েছে ২৯টির।
আজ লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের শেয়ার। কোম্পানিটির ১৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ার কেনাবেচা হয়।
লেনদেনের শীর্ষে উঠে আসা অন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ারের ১৫ কোটি ৪২ লাখ টাকা, স্কয়ার ফার্মার ১৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্টের ১১ কোটি ৯২ লাখ টাকা, সিমটেক্সের ১১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা এবং ফাইন ফুডসের ১০ কোটি ৭২ লাখ টাকার শেয়ার।
এদিন দর কমার শীর্ষে উঠে এসেছে সিমটেক্সের শেয়ার। কোম্পানিটির দর কমেছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ। অন্যদিক দর বাড়ার শীর্ষে উঠে এসেছে রহিমা ফুডের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার দর বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।
এমএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম