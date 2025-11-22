অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার
ঢাকা সফরে কানাডার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি মিনিস্টার সারা
কানাডার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি মিনিস্টার ও প্রধান বাণিজ্য কমিশনার সারা উইলশ প্রথমবারের মতো সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন।
সফরে তিনি অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার, নতুন বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ এবং দুই দেশের অংশীদারত্ব আরও দৃঢ় করার বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন।
শনিবার (২২ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় ঢাকার কানাডা হাইকমিশন। এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে কানাডিয়ান ব্যবসার সম্প্রসারণ, নতুন অংশীদার খুঁজে পাওয়া, বাণিজ্যিক সমস্যা সমাধান ও রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সারা উইলশ একটি বৈশ্বিক দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
এছাড়া রপ্তানি অর্থায়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাণিজ্য, দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ জোরদার করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় কাজও তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।
হাইকমিশন জানায়, এ সফরের মূল লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা। কানাডা-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৩২৭ কোটি কানাডিয়ান ডলার বা প্রায় ২৭ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা।
সফরকালে সারা উইলশ বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, বেসরকারি খাতের বাণিজ্য সংগঠন ও শীর্ষ করপোরেট নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বিশেষ করে কৃষি, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ- এ খাতগুলোতে নতুন সম্ভাবনা খোঁজাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে কানাডার দিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক সহায়তাকে কীভাবে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হবে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশকে দেওয়া এই সহায়তার পরিমাণ ৬৩০ কোটি ডলারের বেশি।
কানাডা জানায়, উন্নয়নশীল দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, সমৃদ্ধি ভাগাভাগি এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বাংলাদেশ সবসময়ই তাদের নির্ভরযোগ্য অংশীদার থাকবে।
