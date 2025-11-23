  2. অর্থনীতি

বিকাশ ক্রিকেট কার্নিভালে অংশ নিলো শীর্ষ ১৬ ব্র্যান্ড

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
দেশের শীর্ষ ১৬টি ব্র্যান্ডকে নিয়ে উৎসবমুখর ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে ‌‘বিকাশ ক্রিকেট কার্নিভাল ২০২৫’ আয়োজন করলো বিকাশ। রাজধানীর বসুন্ধরা কিংস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এই ক্রিকেট কার্নিভাল হয়।

এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএলসহ আড়ং, বাটা, ওয়ালটন, স্বপ্ন, ইউনিমার্ট, অ্যাপোলো ক্লিনিক, সহজ ডট কম, আর্টিসান, ইনফিনিটি মেগা মল, ইজি ফ্যাশন, যাত্রী, গোযায়ান, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা, ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট এবং বিকাশ অংশ নেয়।

কার্নিভালে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্টিসান এবং রানার-আপ ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট।

শনিবার (২২ নভেম্বর) কার্নিভালের ফাইনাল ম্যাচের চ্যাম্পিয়নসহ বিজয়ী দলগুলোর হাতে ট্রফি তুলে দেন বিকাশের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আলী আহম্মেদ।

বিকাশ তার শীর্ষ মার্চেন্টদের নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পারস্পরিক সম্পর্ককে জোরদার করতেই এই কার্নিভালের আয়োজন করে। বিকাশ পেমেন্টে বিক্রয়মূল্য গ্রহণ করে দেশের শীর্ষ এই ব্র্যান্ডগুলো ডিজিটাল লেনদেনের ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করছে এবং একই সঙ্গে গ্রাহকের ক্যাশবিহীন লেনদেন অভ্যস্ততা বাড়াচ্ছে।

এমআইএইচএস/জেআইএম

