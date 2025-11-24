  2. অর্থনীতি

জামালগঞ্জে ৪১৩ কোটি ৫০ লাখ টাকায় উড়াল সড়ক নির্মাণ করবে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে সরকার, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৩ কোটি ৫০ লাখ ৭ হাজার ৪৪৮ টাকা।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন ‌‌‘হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় প্যাকেজ সান/জামালগঞ্জ/সিডব্লিউ-২ (ই-জিপি টেন্ডার আইডি: ১০২৮৭৮৭) নির্মাণকাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৩ কোটি ৫০ লাখ ৭ হাজার ৪৪৮ টাকা এবং সুপারিশকৃত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হলো এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।

বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এলজিইডি বাস্তবায়নাধীন ‘হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় প্যাকেজ সান/জামালগঞ্জ/সিডব্লিউ-১ (ই-জিপি টেন্ডার আইডি: ১০৭৫৮০২) নির্মাণ কাজের পুনঃক্রয় প্রস্তাবও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ২০৪ কোটি ৫৪ লাখ ১৮ হাজার ৪৩ টাকা, এবং সুপারিশকৃত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হলো এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।

